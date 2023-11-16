США ввели санкции против 14 российских компаний

Минфин США ввел санкции против 14 российских компаний и трех морских судов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно сообщению Минфина США, санкционные списки пополнили ВНИИР Трансстрой, ВНИИР Промэлектро, ВНИИР Гидроэлектроавтоматика, а также судоходная компания Прогресс, зарегистрированная в Либерии.

Американские рестрикции также коснулись нефтяных танкеров «Казань», «Лиговский проспект и NS Century.

До этого агентство Reuters сообщало, что Евросоюз намерен ввести санкции против 47 физических и 72 юридических лиц в рамках 12-го пакета санкций против России. Отмечалось, что этим физическим лицам будет запрещен въезд в Евросоюз, а их активы, если они будут найдены, будут заморожены.

Агентство Bloomberg сообщало, что новый пакет предусматривает запрет на поставки алмазов из России и меры по лучшему обеспечению ценового потолка на российскую нефть. Кроме того, в новом пакете Евросоюз предложил запретить экспорт в Россию станков и запчастей к ним, которые используются для производства оружия.

Ранее на Западе заявили о восстановлении экономики РФ после санкций.