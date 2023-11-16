В России запустят платежную карту для иностранных туристов в 2024 году

Платежная карта для иностранных туристов может появиться в России в начале следующего года, заявил замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков.

«Я надеюсь, в начале следующего года мы эту систему в промышленную эксплуатацию запустим. Здесь от банков все зависит», — сообщил он на VII общероссийском форуме «Города России: новые рубежи» в Екатеринбурге (цитата по ТАСС).

Вахруков подчеркнул, что в настоящее время иностранные туристы не могут рассчитываться в России своими банковскими картами и бронировать отели.

В Ассоциации туроператоров России поясняли, что для оформления «карты туриста» российскому банку нужно заключить договор и делегировать зарубежному банку проведение проверки клиента или его представителя. После того, как турист пройдет ее в своей стране, он сможет открыть электронный счет в российском банке дистанционно, а по прибытии в Россию — забрать ее.

Предполагается, что карта будет работать на базе платежной системы «Мир». Иностранец сможет открыть валютный и рублевый счет.

Ранее сообщалось, какую активность проявляют иностранные туристы в России.