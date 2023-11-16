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В Финляндии анонсировали почти полное прекращение грузового трафика с Россией

Таможня Финляндии анонсировала почти полное прекращение грузового трафика с РФ

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Shutterstock

Руководитель отдела статистики таможни Финляндии Олли-Пекка Пенттиля анонсировала почти полное прекращение грузового трафика с РФ после 18 ноября. Соответствующая публикация была размещена им в социальной сети X, передает РИА Новости.

Половина действующих КПП на границе Финляндии и РФ будут закрыты на период с 18 ноября 2023 по 18 февраля 2024 года. Отмечается, что закрыты будут именно те КПП — Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра и Ниирала — через которые шел основной грузопоток.

«Грузового движения из других мест на восточной границе не было. Таким образом, 18.11.2023 грузовое движение на восточной сухопутной границе практически прекратится», — заявил Пенттиля.

Отмечается, что грузовые поезда по-прежнему смогут перемещаться через российско-финскую границу.

До этого Захарова назвала необоснованными обвинения Финляндии в пропуске Россией 60 нелегальных мигрантов из Азии и Африки, которые впоследствии попали на финскую территорию.

Ранее стало известно, что Финляндия закроет в ночь на 18 ноября четыре КПП на границе с Россией.

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