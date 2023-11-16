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В России отметили возврат денег на депозиты граждан

Набиуллина: россияне вернули 200 млрд рублей на депозиты в сентябре-октябре

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Ilya Naymushin/Reuters

За последние два месяца россияне вернули на банковские депозиты 200 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу ЦБ РФ.

«Рост депозитов, по нашей оценке, продолжится и в ближайшие месяцы», — сказала Набиуллина в ходе выступления в Госдуме.

По ее мнению, повышение ключевой ставки в том числе было нацелено на стимулирование сберегательных настроений граждан. Набиуллина напомнила, что в прошлом году наблюдались значительные оттоки средств с депозитов, поскольку люди предпочитали хранить сбережения при себе. Однако сейчас депозиты по 13-15% становятся привлекательным вложением, отметила глава ЦБ.

В октябре ЦБ повысил ключевую ставку до 15% годовых, а также увеличил прогноз инфляции на 2023 год до 7-7,5% с 6-7% ранее.

До этого глава ЦБ рассказала, какую цену платят граждане за каждый процент инфляции. По словам Набиуллиной, на сегодняшний день объем денег, находящихся на рублевых счетах и вкладах граждан, а также в обращении наличности, составляет чуть меньше 60 трлн рублей. При этом за один год каждый процент инфляции обходится россиянам в 600 млрд рублей. ЦБ стремится бороться с этими потерями, повышая ключевую ставку и ставки по депозитам.

Ранее Еврокомиссия значительно улучшила прогноз по ВВП России.

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