В России отметили возврат денег на депозиты граждан

За последние два месяца россияне вернули на банковские депозиты 200 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу ЦБ РФ.

«Рост депозитов, по нашей оценке, продолжится и в ближайшие месяцы», — сказала Набиуллина в ходе выступления в Госдуме.

По ее мнению, повышение ключевой ставки в том числе было нацелено на стимулирование сберегательных настроений граждан. Набиуллина напомнила, что в прошлом году наблюдались значительные оттоки средств с депозитов, поскольку люди предпочитали хранить сбережения при себе. Однако сейчас депозиты по 13-15% становятся привлекательным вложением, отметила глава ЦБ.

В октябре ЦБ повысил ключевую ставку до 15% годовых, а также увеличил прогноз инфляции на 2023 год до 7-7,5% с 6-7% ранее.

До этого глава ЦБ рассказала, какую цену платят граждане за каждый процент инфляции. По словам Набиуллиной, на сегодняшний день объем денег, находящихся на рублевых счетах и вкладах граждан, а также в обращении наличности, составляет чуть меньше 60 трлн рублей. При этом за один год каждый процент инфляции обходится россиянам в 600 млрд рублей. ЦБ стремится бороться с этими потерями, повышая ключевую ставку и ставки по депозитам.

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