В России отмечен резкий рост цен на салат оливье

Стоимость одного из самых популярных салатов в России — оливье — за год выросла примерно на 45%. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Сильнее всего подорожал оливье с колбасой. Его стоимость достигла 300 рублей за килограмм. Вариант салата с курицей обходится дешевле — 269 рублей за килограмм.

В сравнении с 2022 годом цены выросли существенно: тогда килограмм оливье с колбасой стоил 196 рублей, с курицей — 174 рубля.

Основной прирост цен обеспечили подорожавшие ингредиенты: картофель, морковь, колбаса, курица и майонез. Например, цена картофеля выросла с 28 до 50 рублей за кг, моркови — с 30 до 70 рублей, майонеза — с 55 до 110 рублей.

По данным сервиса «Контур.Маркет», одним из лидеров по подорожанию стала курятина — ее стоимость выросла на 18% за 2 года.

До этого россиян предупредили о возможном резком подорожании греческого масла. По мнению ряда экспертов, его стоимость может вырасти в два раза.

Ранее мандарины в России за год подорожали в среднем на 70%.