ЦБ обеспокоен тем, что рост ипотеки в России сопровождается подорожанием жилья

Центробанк РФ обеспокоен тем, что рост ипотеки в стране сопровождается подорожанием жилья и ухудшением качества кредитов. Жилищные займы выдаются гражданам с высокой долговой нагрузкой. Об этом заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в Госдуме.

«Кредитование населения растет, особенно в ипотеке. Здесь очень высокие темпы роста — плюс 32% в годовом выражении, то есть за 12 месяцев ипотечный портфель вырос на треть. В будущем это может обернуться большими рисками и для банков, и, главное, для самих заемщиков», — подчеркнула глава регулятора (цитата по РИА Новости).

По ее словам, темпы увеличения зарплат россиян за то же время были вдвое ниже. В среднем за последние три года стоимость новостроек в России выросла на 90%, добавила Набиуллина.

До этого она призвала свернуть программы льготной ипотеки в России, так как они оправданы только как антикризисные меры.

В начале октября эксперты уже рассказывали «Газете.Ru» о существовании признаков перегрева на рынке жилья. Одной из причин они также называли льготную ипотеку.

Ранее цены на вторичку в России достигли пика и пошли вниз.