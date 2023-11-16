Глава ЦБ оценила ущерб от каждого процента инфляции для РФ

Каждый дополнительный процент инфляции за год обходится гражданам страны в 600 млрд рублей, расскзаала глава ЦБ Эльвира Набиуллина, передает РИА Новости.

По словам Набиуллиной, на рублевых счетах и вкладах граждан, а также в обращении наличности сейчас находится чуть меньше 60 трлн рублей.

«Это значит, что цена каждого упущенного процента инфляции за год — это 600 млрд рублей с кармана россиян», — отметила глава ЦБ.

Она добавила, что повышение ключевой ставки и рост депозитных ставок позволяет компенсировать людям эти потери от инфляции. По прогнозу регулятора, в 2025 году удастся вернуть инфляцию к 4%. После этого ЦБ сможет начать снижать ставку, хотя некоторое время она останется высокой, заверила Набиуллина.

Банк России также повысил прогноз инфляции на 2023 год до 7-7,5% с 6-7%, а на 2024 год установил прогнозный диапазон на уровне 4-4,5% вместо ожидавшихся прежде 4%.

Накануне Еврокомиссия значительно улучшила прогноз по ВВП России.

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