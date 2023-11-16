Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В России заявили о потенциале роста доходов от аренды складских комплексов

Пайщики «Современных фондов недвижимости» получили рекордные выплаты

close
100%
Freepik

Пайщики фондов под управлением компании «Современные фонды недвижимости» (УК СФН) за 9 месяцев текущего года заработали 11,8 млрд рублей, сообщает пресс-служба компании.

Это инвестиционный доход от аренды объектов коммерческой (преимущественно складской) недвижимости, которые входят в состав закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ). Выплаты в третьем квартале 2023 года составили 4,5 млрд рублей. При этом доходность по флагманским ЗПИФ составила от 10 до 13,5% годовых.

«Стабильный растущий доход обеспечивается за счет двух важных параметров: индексации арендных платежей и роста стоимости объектов со временем. Инфляция, рост себестоимости строительства приводят к росту цены еще до завершения строительного цикла», — отметила директор проектов управляющей компании СФН Екатерина Васильченко.

По ее словам, это рекордные цифры для компании. Она отметила, что за весь 2022 год пайщики получили чуть более 10 млрд рублей инвестиционного дохода, а за 2021-й — 5,8 млрд рублей. Выплаты в третьем квартале 2023 года составили 4,5 млрд рублей.

«Мы видим потенциал роста в качественных складских комплексах. Складская недвижимость продолжает расти в цене из-за ограниченного предложения и высокого спроса. В свою очередь, спрос опережает предложение из-за продолжающегося роста e-commerce в России», — отметила Васильченко.

Закрытые паевые инвестиционные фонды недвижимости — это инструмент коллективных инвестиций, который позволяет вложиться в объекты коммерческой недвижимости. Пайщики не тратят время на поиск объектов, общение с арендаторами, решение вопросов ремонта и эксплуатации — всем этим занимается УК.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий