В России заявили о потенциале роста доходов от аренды складских комплексов

Пайщики фондов под управлением компании «Современные фонды недвижимости» (УК СФН) за 9 месяцев текущего года заработали 11,8 млрд рублей, сообщает пресс-служба компании.

Это инвестиционный доход от аренды объектов коммерческой (преимущественно складской) недвижимости, которые входят в состав закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ). Выплаты в третьем квартале 2023 года составили 4,5 млрд рублей. При этом доходность по флагманским ЗПИФ составила от 10 до 13,5% годовых.

«Стабильный растущий доход обеспечивается за счет двух важных параметров: индексации арендных платежей и роста стоимости объектов со временем. Инфляция, рост себестоимости строительства приводят к росту цены еще до завершения строительного цикла», — отметила директор проектов управляющей компании СФН Екатерина Васильченко.

По ее словам, это рекордные цифры для компании. Она отметила, что за весь 2022 год пайщики получили чуть более 10 млрд рублей инвестиционного дохода, а за 2021-й — 5,8 млрд рублей. Выплаты в третьем квартале 2023 года составили 4,5 млрд рублей.

«Мы видим потенциал роста в качественных складских комплексах. Складская недвижимость продолжает расти в цене из-за ограниченного предложения и высокого спроса. В свою очередь, спрос опережает предложение из-за продолжающегося роста e-commerce в России», — отметила Васильченко.

Закрытые паевые инвестиционные фонды недвижимости — это инструмент коллективных инвестиций, который позволяет вложиться в объекты коммерческой недвижимости. Пайщики не тратят время на поиск объектов, общение с арендаторами, решение вопросов ремонта и эксплуатации — всем этим занимается УК.