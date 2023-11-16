Набиуллина рассказала, когда ЦБ сможет снизить ключевую ставку

Банк России ожидает, что в 2024 году регулятору удастся вернуть инфляцию к цели в 4%, и тогда она сможет начать снижать ключевую ставку. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в Госдуме.

«Наш базовый сценарий показывает, что в следующем году мы вернем инфляцию к цели в 4% и соответственно сможем начать снижать ставку», — сказала она.

По ее словам, чтобы затормозился маховик инфляции, а экономика переварила рекордный объем кредита, созданного за 12 месяцев, ключевая ставка еще будет высокой некоторой время. Набиуллина заверила, что это залог нормального стабильного развития в будущем.

В начале ноября аналитик «БКС Форекс» Анатолий Трифонов заявил «Газете.Ru», что Центробанк РФ может повысить ключевую ставку до конца года до 16% годовых. При этом он отметил, что ставка уже находится на достаточно высоком уровне для снижения инфляции, поэтому, по его мнению, вероятность повышения ставки в декабре невелика.

До этого глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина сообщила о том, что Банк России не исключает возможности повысить ключевую ставку до конца 2023 года.

Ранее экономист объяснил, почему рост ставки ЦБ не укрепит рубль.