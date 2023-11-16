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Импорт верхней одежды и обуви в Россию резко вырос

Импорт верхней одежды и обуви в Россию вырос на 38% и 47% в июле-сентябре

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Shutterstock

Импорт верхней одежды и обуви в Россию резко вырос в июле-сентябре этого года — на 38% и 47% соответственно. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на статистику оператора маркировки Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).

Среди поставок обуви в Россию из-за границы первое место заняли ботинки — было завезено почти 61 млн пар, второе — сапоги — 23,1 млн пар. В категории одежды лидируют лидируют куртки — 13,6 млн штук, и пальто — 4,4 млн.

Тенденция связана с эффектом низкой базы, а также налаживанием параллельного импорта и обновлением цепочек логистики, уточнили специалисты. Сейчас на российском рынке представлено 56% иностранной обуви и 55% одежды.

В прошлом году привычная продукция перестала поставляться стандартными способами, пришлось искать замену на других рынках или рассматривать варианты с изменением каналов поставок, прокомментировала глав товарной группы «Легпром» ЦРПТ Анна Петрушина. Сейчас изменения на рынке завершились, а ниши покинувших страну брендов замещены, пояснила она. Эксперт отметила, что на российском рынке нет дефицита товаров, а рост импорта и отечественного производства приводит к снижению цен.

По данным «Платформы ОФД», распродажи в России в ноябре не вызвали ажиотаж у покупателей. Число покупок в период с 1 по 7 ноября сократилось на 4-7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эксперты отмечают, что по итогам осенних распродаж покупательская активность вряд ли достигнет показателей 2022 года.

Ранее в Иране заявили, что готовы нарастить поставки одежды и обуви в Россию.

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