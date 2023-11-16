Российский экспорт газа в Европу продолжает снижаться

В первой половине ноября экспорт российского газа в Европу через газопроводы снизился на 6,7% по сравнению с октябрем. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные подсчеты.

Средние суточные поставки газа в Европу от «Газпрома» с 1 по 15 ноября составили 82,5 млн кубометров. В октябре этот показатель был на уровне 88,4 млн кубометров в сутки.

Расчеты агентства основаны на данных Entsog и суточных отчетах «Газпрома» о транзите через Украину. С начала года «Газпром» перестал публиковать статистику.

Всего с 1 по 15 ноября «Газпром» поставил в ЕС через «Турецкий поток» и Украину 1,2 млрд кубометров газа. В октябре этот показатель составлял 2,74 млрд кубометров.

С начала года «Газпром» экспортировал в Европу около 24,4 млрд кубометров газа. Если темпы сохранятся, то по итогам всего 2023 года экспорт может упасть более чем вдвое по сравнению с 2022 годом (62 млрд куб. м) – до 28-29 млрд кубометров.

До этого российский МИД обвинил Молдавию в невыполнении договоренностей по газу с 2021 года.

Ранее София начала взимать налог с транзита российского газа.