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Эксперт раскрыл средний размер микрозайма в октябре

НБКИ: средний размер микрозайма в октябре составил 9,45 тыс. рублей

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

В октябре 2023 года средний размер микрозайма в России составил 9,45 тыс. рублей. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Наибольший средний размер «займа до зарплаты» в октябре 2023 года был зафиксирован в Москве (11,55 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (10,75 тыс. руб.), Московской области (10,37 тыс. руб.), а также в Ставропольском (10,08 тыс. руб.) и Краснодарском (9,91 тыс. руб.) краях, пишет портал.

Как отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, стабилизация среднего чека микрозайма на уровне 9,4-9,45 тыс. рублей стала результатом регулирования микрофинансового рынка. В частности, были введены ограничения по долговой нагрузке заемщиков и снижена максимальная процентная ставка по таким займам.

«Это привело к сокращению выдачи займов гражданам с высокой долговой нагрузкой и ограничению размера среднего чека для них. Но для заемщиков с хорошей кредитной историей по-прежнему доступны более крупные суммы», — пояснил Волков.

Данные НБКИ основаны на сведениях от 2 тыс. микрофинансовых организаций и кредитных кооперативов, передающих информацию в бюро.

До этого стало известно, что каждый восьмой должник банка в России обращается за микрозаймами.

Ранее была названа сумма, которую россияне задолжали микрокредитным организациям.

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