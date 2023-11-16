Стало известно, на сколько вырос спрос на «Дальневосточную ипотеку» в РФ

За первые девять месяцев 2023 года спрос на «Дальневосточную ипотеку вырос» на 277%. Об этом свидетельствует исследование платформ «Россельхозбанка» — «Своё Село» и «Своё Жильё», копия есть в распоряжении редакции «Газеты.Ru».

Как отмечают эксперты, программа пользуется растущим спросом благодаря сниженной процентной ставке. Наибольшей популярностью «Дальневосточная ипотека» пользовалась в Хабаровском крае, там было выдано займов на ₽192 млн со средней суммой кредита ₽4,9 млн. На втором месте расположилась Бурятия с ₽163 млн ипотек со средним займом в ₽2,9 млн. Третье место у Якутии с ₽73 млн кредитов на ₽4,6 млн.

Чаще всего заемщиками становились люди 31-40 лет в браке. Самым «возрастным» регионом оказался Чукотский АО (средний возраст заемщика 55 лет), а самыми молодыми заемщиками – в Камчатском и Приморском краях. 30 и 32 года соответственно.

По данным исследования, в 2023 году 38,3% заемщиков банка в рамках программы взяли кредиты на покупку квартиры на вторичном рынке жилья в ДФО. Еще 33,9% клиентов приобрели готовые дома, 26,1% — квартиры на первичном рынке, а 1,7% построили собственный дом.

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