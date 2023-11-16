Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

На Западе заявили о восстановлении экономики РФ после санкций

Bloomberg: ключевые отрасли экономики РФ адаптировались к санкциям

close
100%
Shutterstock

Ключевые отрасли экономики РФ адаптировались к санкциям, а в ряде случаев смогли восстановить досанкционный уровень производства. Об этом пишет Bloomberg.

«Годовой рост экономики России ускорился с 4,9% во втором до 5,5% в третьем квартале. <..> Это самые быстрые темпы роста за более чем десять лет, за исключением периода после выхода из локдауна. Такой результат превзошел ожидания всех экономистов, опрошенных Bloomberg», — пишет агентство.

Факторами, способствующими восстановлению российской экономики, были названы рост потребительского спроса и наращивание государственных расходов, укрепление рубля и развитие торговли России с незападными странами, в том числе Китаем и Индией. В числе отраслей, особенно эффективно сумевших адаптироваться к санкциям, были названы автомобилестроение и авиация, а также банковский сектор. Отмечается, что изначально задачей санкций было сокращение экономики России вдвое, о чем заявлял президент США Джо Байден.

До этого ЦБ РФ продлил право не банков раскрывать чувствительные к санкциям данные.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.

Все новости на тему:
Санкции против России
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий