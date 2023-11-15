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Россия смогла преодолеть транспортную блокаду

Белоусов заявил об успешном прорыве транспортной блокады РФ

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Виктор Толочко/РИА Новости

Задачу прорыва транспортной блокады России можно снять с повестки, заявил вице-премьер Андрей Белоусов на форуме «Транспорт России», передает ТАСС.

«Год назад мы понимали, что риски очень высоки. Сегодня задачу прорыва блокады можно снять с повестки и заменить ее задачей развития», — отметил Белоусов.

Он сообщил, что в 2023 году по трем основным транспортным коридорам — Восточному, Азово-Черноморскому и Северо-Южному — будет перевезено 500 млн тонн грузов — на 10% больше, чем в 2021 году.

«Это абсолютный рекорд», — подчеркнул вице-премьер. К 2030 году планируется увеличить эти перевозки до 700 млн тонн в год.

По мнению Белоусова, транспортная система России в целом справилась с внешним давлением и санкциями. Удалось оперативно нарастить объемы перевозок в восточном направлении и компенсировать потерю логистических маршрутов на западе.

В начале ноября стало известно, что терминал для отправки грузов в Китай и страны АТР запустят под Новосибирском.

Ранее в МИД РФ назвали условия для возобновления зерновой сделки.

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