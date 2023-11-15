Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Бумаги СПБ Биржи резко выросли после заявления депутата

Акции СПБ Биржи взлетели на 20% на фоне слов Аксакова о переходе на криптовалюты

close
100%
Aly Song/Reuters

Котировки акций СПБ Биржи взлетели на 20% и превысили отметку в 108 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

Взрывной рост бумаг начался на фоне заявления депутата Госдумы Анатолия Аксакова о возможной переориентации деятельности площадки на криптовалюты и цифровые финансовые активы (ЦФА). По данным Московской биржи, бумаги СПБ Биржи подорожали в максимуме до 108,1 рубля, что на 22,6% выше цены закрытия предыдущего дня. В связи с выходом за границы коридора, Мосбиржа была вынуждена объявить дискретный аукцион по бумагам торговой площадки. Торги были приостановлены в период с 14:45 до 15:19 мск.

Ранее Анатолий Аксаков в комментарии «РБК-Инвестициям» сообщил, что СПБ Биржа может переориентировать свою деятельность на торговлю цифровыми валютами, цифровыми финансовыми активами, бумагами подсанкционных компаний и работу на внешних рынках «дружественных» стран.

2 ноября СПБ Биржа попала под блокирующие санкции США и приостановила торги всеми ценными бумагами. Позже торги российскими акциями были возобновлены, однако сроки возврата к торгам иностранными бумагами пока неизвестны.

Рынок позитивно отреагировал на слова Аксакова о возможном новом направлении развития крупнейшей российской биржи. Однако сама СПБ Биржа пока не комментировала эти планы.

До этого стало известно, что СПБ Биржа начнет расчеты по зависшим после санкций сделкам 17 ноября.

Ранее у СПБ Биржи сменился руководитель после ввода санкций США.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий