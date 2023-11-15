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ЕС намерен расширить санкции против физических и юридических лиц РФ

Евросоюз намерен ввести санкции против 47 физических и 72 юридических лиц РФ

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Евросоюз намерен ввести санкции против 47 физических и 72 юридических лиц в рамках 12-го пакета санкций против России. Об этом сообщило агентство Reuters.

Отмечается, что этим физическим лицам будет запрещен въезд в Евросоюз, а их активы, если они будут найдены, будут заморожены. Конкретный перечень новых фигурантов санкционного списка не приводится.

До этого агентство Bloomberg сообщило, что новый пакет предусматривает запрет на поставки алмазов из России и меры по лучшему обеспечению ценового потолка на российскую нефть. Кроме того, в новом пакете Евросоюз предложил запретить экспорт в Россию станков и запчастей к ним, которые используются для производства оружия. Также предлагается ввести санкции на импорт жидкого пропана, чугуна, медных и алюминиевых проволок, а также на фольгу и трубы.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.

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