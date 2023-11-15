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В ЕК назвали страны, которые испытывают экономический спад в 2023 году

ЕК: 10 стран ЕС, включая ФРГ, испытают экономический спад в 2023 году

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Yves Herman/Reuters

В 2023 году 10 стран Евросоюза, включая Германию, испытывают экономический спад. Об этом говорится в осеннем экономическом прогнозе Еврокомиссии.

Согласно данным прогноза, самый значительный уровень спада ожидается в Эстонии — минус 2,6%. Экономика ФРГ сократится на 0,3% по итогам 2023 года. В Ирландии экономика упадет на 0,9%.

При этом самый большой экономический рост ожидается на Мальте — плюс 4%. Также экономика Хорватии вырастет на 2,6%.

Отмечается, что в экономике Швеции ожидается спад на 0,5%.

До этого экономист и писатель Александр Лежава говорил, что в Европе начинают жалеть о заморозке российских активов.

Он также обратил внимание, что ряд стран ЕС занимают очень осторожную позицию относительно данного вопроса.

Ранее стало известно, как ослабление рубля отразится на состоянии экономики.

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