Еврокомиссия значительно улучшила прогноз по ВВП России

Прогноз по росту ВВП России в 2023 году был повышен до 2% по сравнению с предыдущим прогнозом, который ожидал спад экономики на 0,9%. Об этом говорится в осеннем экономическом прогнозе ЕК.

В документе отмечается, что России удалось перенаправить большую часть экспорта в Китай, Индию и другие страны. Однако добровольное сокращение добычи нефти и проблемы с экспортом газа будут сдерживать восстановление.

Согласно прогнозу ЕК, инфляционное давление в РФ сохранится в 2023 году, а затем постепенно ослабнет. Инфляция по итогам года составит 6%. Жесткая денежно-кредитная политика ЦБ и замедление экономики приведут к снижению инфляции до 4,6% в 2024 году и 4% в 2025 году.

Эксперты ЕК также прогнозируют, что дефицит федерального бюджета РФ в 2023 году несколько превысит 2% ВВП, в 2024 году будет около 2% ВВП. Несмотря на резкий рост расходов на оборону, бюджет останется под контролем, уверены в ЕК.

До этого депутат сообщил, что экономике России удалось преодолеть внешние вызовы.

Ранее в Минпромторге заявили, что России нужно идти по пути КНР.