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Эксперт допустил возможность существенного снижения курса доллара

Экономист Разуваев: курс доллара может снизиться до 70 рублей к весне 2024 года

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Курс доллара к весне 2024 года может опуститься до 70 рублей, считает экономист Александр Разуваев, передает «Лента.ру».

По его словам, Bloomberg ранее предрекал ослабление рубля до 80 за доллар к президентским выборам в России. Однако экономист полагает, что благодаря жесткой денежно-кредитной политике ЦБ, высоким ценам на нефть и обязательной продаже экспортной выручки национальная валюта будет только укрепляться.

«Я думаю, что рубль будет дороже, то есть где-нибудь 70-75, может быть, даже ниже 70», — прогнозирует Разуваев.

Аналитик согласен с мнением ЦБ, что пик инфляции все-таки придется на весну, но затем, считает эксперт, регулятору придется смягчить ДКП.

В то же время экономист напомнил, что доллар и евро остаются для россиян токсичными валютами. В качестве альтернатив он назвал дирхам, юань и манат. Кроме того, по его словам, на фоне геополитики Ближнего Востока стоит обратить внимание на золото.

«Я считаю, что в следующем году золото точно сделает 10%, даже чуть больше — и стоимость достигнет $2200», — резюмировал Александр Разуваев.

Накануне в США отметили возвращение капиталов в Россию.

Ранее курс евро опустился ниже 97 рублей.

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