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В Кремле прокомментировали проверку танкеров с российской нефтью

Песков: следует заранее всех предупредить о соблюдении правил судоводства

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Павел Бедняков/РИА Новости

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга прокомментировал публикацию Financial Times о том, что ЕС поручил властям Дании проверять танкеры с российской нефтью.

На вопрос журналиста, как в Кремле оценивают подобные риски, Песков заявил, что не располагает подобной информацией.

«Может быть наш Минтранс владеет ей (информацией. — «Газета.Ru»), Есть смысл там поинтересоваться. Здесь следует заранее всех предупредить о соблюдении международных правил торгового судоходства», — поделился Песков.

До этого издание Financial Times писало, что датские власти могут начать блокировать и проверять танкеры с российской нефтью. Подобные меры вызваны желанием стран Запада обеспечить соблюдение ценового ограничения, которого Москва научилась избегать.

Дания сможет проверять и блокировать танкеры с российской нефтью, проходящие через ее воды. Российская нефть, транспортируемая через Балтийское море, это примерно 60% от общего объема ее морского экспорта, пересекает узкие датские проливы на пути к международным рынкам.

Ранее стало известно, как долго нефть будет оставаться главным источником мировой энергии.

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