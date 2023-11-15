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Зеленского попросили ввести санкции против поляков, мешающих украинским перевозчикам

Петицию о санкциях против блокирующих КПП поляков выложили на сайте Зеленского

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Shutterstock

Президента Украины Владимира Зеленского попросили ввести санкции в отношении поляков, которые заблокировали пункты пропуска на украинско-польской границе. Петицию граждане страны опубликовали на сайте главы государства.

В документе напомнили хронологию событий на границе и назвали фамилии причастных к проблемной ситуации.

«Прошу президента Украины безотлагательно инициировать на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) вопрос о применении санкций», — уточнили в петиции.

По мнению ее авторов, Rafal Mekler, Witold Tumanowicz, Tomasz Borkowski, Lukasz Bialasz и другие своими действиями сделали невозможным возвращение на родину украинцев. В петиции обратили внимание, что эти имена назвали оказавшиеся в пробках на границе украинские водители.

Документ уже набрал около 2 тыс. голосов. Чтобы Зеленский рассмотрел петицию, ее должны подписать не менее 25 тыс. пользователей.

13 ноября стало известно, что на границе Словакии и Украины образовалась огромная пробка из-за польских водителей.

Ранее стало известно, почему украинские беженцы в Британии вынуждены возвращаться домой.

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