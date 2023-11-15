Стало известно, на сколько снизился спрос на вторичное жилье в Москве

Спрос на вторичное жилье в Москве снизился на 31% за год. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «Авито Недвижимость».

Отмечается, что при снижении спроса на вторичку цены в данном сегменте рынка увеличились на 6% — с 253 тысяч до 269 тысяч рублей за квадратный метр. В 26 районах города стоимость квадратного метра на рынке вторичного жилья снизилась. Сильнее всего квартиры подешевели в Бабушкинском районе (на 29%), Северном Измайлове (на 24%), Молжаниновском (на 23%) и Савеловском (на 22%) районах.

Согласно данным аналитиков, активность на рынке вторичного жилья в Москве заметно снизилась. Причина кроется не только в снижении спроса, но и в уменьшении предложения на 31% по сравнению с 2022 годом.

«Причина уменьшения интереса к объектам — в растущих ставках по ипотеке, так как ключевой показатель ЦБ за год повысился в два раза, с 7,5% до 15%», — пояснил руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Хахулин.

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