Дирекция строящейся АЭС «Пакш-2» уверяет, что после завершения строительства Венгрии не нужно будет покупать электроэнергию. Об этом сообщил РИА Новости руководитель кабинета генерального директора АЭС «Пакш» Пал Ковач.

По его словам, в данный момент четыре действующие блока АЭС «Пакш» генерируют мощность в 2000 мегаватт.

«Когда будут введены в эксплуатацию еще два блока по 1200 мегаватт, тогда импорт электроэнергии можно будет прекратить», — заявил Ковач.

Кроме того, по словам представителя АЭС, после ввода новых энергоблоков Венгрия сможет остановить работу угольной электростанции в Матре мощностью 600 мегаватт и улучшить защиту окружающей среды. Ковач отмечает, что только Россия в данный момент может эффективно и безопасно строить атомные электростанции, что показывают проекты «Росатома» в Турции, Бангладеш, Белоруссии и Египте.

По словам Ковача, для Венгрии нет другой альтернативы традиционной энергетике, основанной на ТЭС, кроме как атомная.

До этого Еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон призвала Венгрию прекратить закупку российских энергоносителей.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна не будет поддерживать санкции против ядерной энергетики России независимо от того, в каком пакете мер Евросоюза они находятся.