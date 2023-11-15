Индия присоединилась к США в торговом объединении без Китая

Индия подписала соглашение Индо-Тихоокеанской экономической инициативы (IPEF) о стабильности цепочек поставок. Об этом сообщил министр промышленности и торговли Индии Пиюш Гоял в социальных сетях.

«Индия присоединяется к США и другим 12 партнерам по Индо-Тихоокеанской экономической инициативе, подписывая соглашение IPEF об устойчивости цепочек поставок», — пишет Гоял.

По словам индийского министра, новое объединение позволит укрепить глобальные цепочки поставок и поможет стабильности и устойчивости.

IPEF представляет собой объединение из 14 крупных экономик индо-тихоокеанского региона, в том числе США, Австралии, Вьетнама, Японии, Южной Кореи и других стран — однако в этой цепочке нет Китая. Создавая новое торговое объединение, Вашингтон, как считают эксперты, стремится создать для стран региона альтернативу развитию экономических связей с Пекином.

До этого Госдеп сообщил о переговорах госсекретаря Энтони Блинкена и премьера Индии Нарендры Моди.

Ранее Моди заявил о готовности принять Путина в Индии.