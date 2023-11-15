Палатой представителей конгресса США одобрено двухэтапное финансирование правительства

Палатой представителей американского конгресса был одобрен внесенный спикером законопроект о двухэтапном временном финансировании правительства США, который не предусматривает выделения средств в поддержку Украины и Израиля. Об этом сообщает РИА Новости.

За принятия законопроекта высказалось 336 конгрессменов, против проголосовало 95 человек.

Проект закона, представленный спикером палаты Майком Джонсоном, был призван за счет двухэтапного финансирования предотвратить шатдаун — прекращение деятельности федеральных властей из-за пропуска срока принятия бюджета правительства. Согласно ему часть программ, которая связаны с транспортом, энергетикой и военным строительством, будет профинансирована до середины января. При этом в предложенном законопроекте не содержится помощь Израилю или Украине.

Ранее сообщалось, что спикер палаты представителей американского конгресса Джонсон представил план предотвращения шатдауна в США без финансирования Украины.

Ранее Байдена обвинили в нарушении конституции США.