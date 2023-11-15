Еврокомиссар призвала Венгрию перестать закупать российские энергоносители

Еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон призвала Венгрию прекратить закупку российских энергоносителей. По информации издания Politico, Симсон заявила, что Венгрия должна активизировать свои усилия по прекращению закупок энергоносителей из России, так как это делает Будапешт более зависимой от Москвы. »

Даже Венгрия понимает, что продолжение такой деятельности дает России возможность манипулировать ее рынком», — заявила еврокомиссар. Она также добавила, что «эта зависимость не в интересах Венгрии».

Симсон выразила сожаление о том, что Будапешт продолжает строительство АЭС «Пакш-2» при поддержке России.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна не будет поддерживать санкции против ядерной энергетики России, независимо от того, в каком пакете мер Евросоюза они находятся.

Венгрия продолжает получать основные объемы газа из России через газопровод «Турецкий поток» и его ответвления через Болгарию и Сербию. Кроме того, АЭС «Пакш» является основным источником электроэнергии в стране и использует российское ядерное топливо. На станции в настоящее время строятся два новых ядерных энергоблока по проекту Росатома.

Ранее Шольц пообещал довести до конца дело по «Северным потокам».