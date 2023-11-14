ЦБ ограничит стоимость новых коротких полисов ОСАГО

Банк России выступил с инициативой установить верхний предел цены для нового вида краткосрочных полисов ОСАГО, которые появятся в 2024 году. Об этом сообщает «Интерфакс».

Согласно проекту ЦБ, стоимость полисов ОСАГО на срок от 1 дня до 3 месяцев не сможет превышать цену обычного годового полиса для данного автовладельца. При расчете цены коротких полисов страховщики должны будут применять понижающий коэффициент срока действия договора. Также на стоимость будут влиять возраст и опыт водителя, территория и другие факторы.

В ЦБ отмечают, что краткосрочное ОСАГО может быть востребовано владельцами ретроавтомобилей и при передаче транспорта другому лицу.

Поправки об отмене обязательного годового срока действия полисов ОСАГО вступят в силу 2 марта 2024 года. Сейчас автовладельцы могут оформить полис сроком не менее 3 месяцев в году.

До этого автоэксперт назвал плюсы исключения ОСАГО из перечня регистрационных документов.

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