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Путин поручил выделить допсредства на развитие туринфраструктуры в ДФО

Путин распорядился выделить допсредства на развитие туризма в нацпарках ДФО

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Александр Вильф/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин поручил кабинету министров страны выделить в 2024 году дополнительное финансирование на создание и развитие туристической инфраструктуры в национальных парках в Дальневосточном федеральном округе (ДФО). Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Во вторник, 14 ноября, на официальном сайте главы государства был опубликован перечень его поручений по итогам Восточного экономического форума (ВЭФ). Мероприятие состоялось в период с 10 по 13 сентября 2023 года.

«Обеспечить выделение в 2024 году из федерального бюджета дополнительных бюджетных ассигнований на создание и развитие туристической инфраструктуры в национальных парках, расположенных на территории Дальневосточного федерального округа», — говорится в одном из пунктов документа.

При этом правительство должно проследить, чтобы на соответствующие цели не были перераспределены средства, предназначенные для защиты и развития других природных объектов. В частности, речь идет об особо охраняемых территориях федерального значения.

Согласно документу, кабинет министров обязан предоставить президенту отчет о проделанной работе до 31 декабря 2024 года.

Ранее российский лидер Владимир Путин поручил разработать программу развития туризма в Красноярском крае.

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