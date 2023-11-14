Пентагон обвинили в обходе санкций через закупку топлива из российской нефти

Пентагон заключил контракты на почти $1 млрд с греческим НПЗ Motor Oil Hellas, который предположительно поставлял топливо из разных сортов нефти для нужд министерства обороны США. Об этом сообщает The Washington Post.

По данным издания, это топливо частично произведено из российской нефти, которая поступала в Грецию через Турцию. По данным The Post, турецкий хаб получил с февраля 2022 года 5,4 миллиона баррелей мазута по морю, причем все, кроме 1,9 миллиона, из России. С момента вступления в силу санкций Евросоюза в феврале российские поставки в Дортойл составили 2,7 миллиона баррелей, или более 69% мазута, отправленного морским транспортом в Дортойл за этот период.

Также с февраля, как выяснила The Post, Дортойл отгрузила в общей сложности 7 миллионов баррелей мазута, из которых 4,2 миллиона баррелей достались Motor Oil Hellas. Эти поставки составили не менее 56% всего мазута, полученного греческим нефтеперерабатывающим заводом по морю.

Эксперты отмечают, что с учетом практики смешивания нефтепродуктов в Дортойле, российское топливо гарантированно попадало в поставки для Пентагона. «Я не вижу другого возможного вывода, кроме того, что российское топливо поступает в Motor Oil Hellas», — уточнил аналитик RBN Energy Роберт Ауерс.

При этом санкции запрещают греческому НПЗ закупать российские нефтепродукты. Представители военного ведомства заявили, что не могут отследить происхождение топлива в поставках и полагаются на декларации поставщиков. Их имеют право составлять многочисленные органы и компании, а централизованной системы подтверждения их подлинности не существует, отмечает издание.

Эксперты считают, что Пентагон фактически поощряет нарушение санкций, если использует российские нефтепродукты. Турция и Греция официально не нарушают ограничения, но, по мнению аналитиков, недостаточно тщательно проверяют сертификаты происхождения топлива.

До этого стало известно, что Минфин США расследует дело о нарушении санкций против нефти из России.