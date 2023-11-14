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Туроператоры опасаются проблем при запуске системы «Электронная путевка»

АТОР: отрасль в целом готова к «Электронной путевке», но есть вопросы

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Туристические компании РФ готовы с 15 ноября вносить данные в информационную систему «Электронная путевка», но и после может понадобиться некоторое время на откладку системы. Об этом сообщают в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Эксперты туррынка отмечают, что отрасль в целом готова к новым условиям работы, но есть ряд опасений. Напомним, с 15 ноября для туроператоров по выездному туризму наступает ответственность за непередачу данных в информационную систему «Электронная путевка».

По словам вице-президента АТОР Артура Мурадяна, практически все 400 компаний, работающих с выездным туризмом, прошли тестовый режим и готовы к эксплуатации системы. На подключение туроператоры потратили от 500 тыс. до 2-3 млн рублей.

Вместе с тем, отмечает Мурадян, полноценная готовность системы к работе под нагрузкой вызывает вопросы. Ряд технических проблем пока не решен, а избыточность данных и угрозы утечки персональных данных по-прежнему актуальны.

В АТОР считают, что «Электронную путевку» не стоило вводить в эксплуатацию, пока она не будет учитывать все нюансы туротрасли.

До этого стало известно, какие страны в ЕС больше всего пострадали от отсутствия туристов из РФ.

Ранее власти Египта ввели выплаты перевозчикам для увеличения турпотока.

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