Россияне обвинили ретроградный Меркурий в подорожании ипотеки

Часть россиян считает, что виноват в подорожании ипотеки ретроградный Меркурий. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на исследование компании «Главстрой Регионы».

В опросе приняли участие более 1 тыс. человек. Каждый 17-й респондент винит в росте ставок ретроградный Меркурий. Большинство (64%) связывают подорожание ипотеки с решениями ЦБ и повышением ключевой ставки.

Еще 31% опрошенных обвиняют в этом политику банков, 28% — низкую платежеспособность населения, 11% — девелоперов. 45% респондентов считают, что средний россиянин может взять ипотеку на квартиру, но это обременит его на всю жизнь. 22% говорят о достаточном предложении на рынке и программах поддержки.

Кроме того 43% отметили, что с начала 2023 года выдача ипотек стала менее доступной. 23% уверены, что новые правила отфильтруют тех, кто не справится с выплатами.

До этого стало известно, что правительство увеличит поддержку программ льготного кредитования.

Ранее было названо количество семей, которые получили маткапитал в 2023 году.