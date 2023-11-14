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Мишустин заявил, что России необходимо повысить самообеспеченность по некоторым продуктам

Мишустин заявил, что РФ нужно повысить самообеспеченность по молоку и фруктам

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии по продовольственной безопасности поставил задачу увеличить самообеспеченность государства по молоку, фруктам и пищевой соли. Об этом сообщает ТАСС.

«Есть направления, по которым работу нужно усилить, чтобы достигнуть заявленных целей», — сказал глава правительства.

По словам Мишустина, «это уровень самообеспеченности молочными продуктами, урожай фруктов и ягод, который увеличивается, но недостаточно интенсивно».

«Отстают также и объемы по пищевой соли», — добавил он.

В июне Михаил Мишустин на пленарном заседании Евразийского конгресса заявлял, что уровень продовольственной безопасности Российской Федерации является одним из самых надежных в мире.

По словам главы российского кабмина, в прошлом году страна достигла значений, которые отражены в национальной доктрине, утвержденной президентом России Владимиром Путиным.

Ранее Россия предложила сформировать чрезвычайный продовольственный фонд ЕАЭС.

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