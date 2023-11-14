Зеленский раскрыл объемы экспорта по «временным коридорам» в Черном море

Украина экспортировала четыре миллиона тонн грузов через «временные коридоры» в Черном море, которые были созданы в августе 2023 года из-за прекращения действия зерновой сделки. Об этом в своем Telegram-канале написал президент страны Владимир Зеленский.

По словам главы государства, коридор для вывоза продуктов продолжает работать. При этом он добавил, что в процессе экспорта зерна и других товаров сохраняется позитивная динамика.

«Сейчас преодолеваем отметку в четыре миллиона тонн грузов», — подчеркнул Зеленский.

17 июля 2023 года Москва уведомила Анкару, Киев и ООН об отказе от дальнейшей реализации черноморской инициативы. Причиной для такого решения стало невыполнение другими сторонами договора требований российской стороны, включая разблокировку зарубежных активов ради экспорта удобрений и продовольствия.

Позже в Министерстве обороны РФ предупредили, что с 20 июля руководство страны начнет рассматривать все корабли в акватории Черного моря как потенциальных перевозчиков боеприпасов для украинских войск. Несмотря на это, Киев решил продолжить отправку зерна за границу и отрыл «временные коридоры».

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш оценил шансы на возобновление действия зерновой сделки.