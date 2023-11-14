В Гильдии риелторов рассказали, что будет с ценами на недвижимость в России

Цены на недвижимость в России начнут падать, если Центральный банк России сохранит ключевую ставку на прежнем уровне до марта. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков.

Если же ключевая ставка опустится до уровня 10% и ниже, цены на квартиры вырастут, уточнил он. По его словам, это произойдет из-за того, что рынок недвижимости еще не успеет наполниться предложением.

«Сегодня уникальнейшая ситуация, когда у нас мало спроса и мало предложений. У нас цены завышенные <...>. С точки зрения экономики и рынка — это обоснованная цена. Мы сегодня сидим в такой позиции, поэтому пока рынок не наполнится предложением, говорить о том, что цены будут падать, — вообще нельзя. Для наполнения рынка нужно, чтобы такая высокая ключевая ставка продержалась где-то до марта», — отметил Барсуков.

В конце октября вице-президент «Опоры России», руководитель направления «Строительство и ЖКХ» Евгений Шлеменков говорил, что в ближайшее время в России начнет падать спрос на ипотеку, такая ситуация продлится минимум до весны будущего года. Однако цены на жилье при этом не снизятся, отмечал он.

Ранее россиянам рассказали, как снизить ставку по ипотеке.