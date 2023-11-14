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Минфин хочет обязать банки компенсировать клиентам часть убытков от мошенников

В Минфине заявили, что банки обязаны возмещать клиентам ущерб от мошенников

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Depositphotos

Банки должны разделять с пострадавшими от мошенников клиентами часть понесенных убытков, заявил директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков, передает ТАСС.

Gо его словам, в настоящее время в большинстве случаев гражданин сам разбирается с последствиями мошенничества. Украденные у него деньги он пытается вернуть через суд, однако статистика возврата средств крайне низкая — около 5%.

Чебесков считает, что банки должны нести частичную ответственность за преступные действия в отношении своих клиентов. Это не только справедливо, но и создаст у банков стимул активнее бороться с мошенниками.

Ранее президент Путин подписал закон, обязывающий банки возвращать клиентам средства, похищенные мошенниками. Также банки смогут приостанавливать подозрительные операции и полностью отключать дистанционное обслуживание.

Закон вступит в силу в июле 2024 года.

До этого россиян предупредили о схеме мошенников во время распродаж.

Ранее мошенники убедили девочку, что родители попали в аварию, и инсценировали ее похищение.

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