Госдума приняла закон о повышении пенсий с 2024 года

Государственная дума на заседании во вторник приняла в окончательном чтении закон о повышении с 1 января 2024 года пенсий неработающим пенсионерам на 7,5%. Об этом сообщает «Интерфакс».

Для поддержания уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции законом устанавливается стоимость одного пенсионного коэффициента в размере 133,05 рубля, а фиксированной выплаты к страховой пенсии — 8134,88 рубля.

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, с 1 января 2024 года страховые пенсии по старости вырастут на 7,5%. Это коснется более 32 млн пенсионеров.

Володин отметил, что все необходимые для поддержки пенсионеров средства уже заложены в бюджете на 2024 год. Дополнительные расходы на повышение пенсий составят около 234 млрд рублей. Законопроект о повышении пенсий неработающим пенсионерам был внесен в нижнюю палату парламента правительством РФ вместе с проектом федерального бюджета на 2024-2026 годы.

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