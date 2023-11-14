Американская корпорация DFC выделила Украине $400 млн

Американская корпорация по финансированию международного развития (DFC) выделила Украине $400 млн на реализацию ряда проектов. Об этом говорится на сайте минэкономики Украины.

«DFC уже поддержала ряд проектов на Украине на сумму $400 млн», — говорится в сообщении.

Отмечается, что из них было выделено $250 млн для поддержки усилий украинских птицеводов и производителей зерна.

До этого стало известно, что страны — члены Европейского союза рассматривают запасной план оказания финансовой помощи Украине на случай, если Венгрия наложит вето на текущее предложение о финансировании в размере €50 млрд. По информации источников агентства Bloomberg, этот план будет включать в себя национальные гарантии государств — членов ЕС по привлечению финансирования на рынках. Перед этим Венгрия и Словакия выступили против выделения Украине пакета помощи в размере €50 млрд от Евросоюза.

Ранее в США заявили, что страны Евросоюза не уверены в своей способности в одиночку финансировать Украину.