В строительстве АЭС «Пакш-2» в Венгрии примут участие иностранные компании

Генеральный директор государственной корпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявил, что число иностранных компаний, которые примут участие в проекте строительства АЭС «Пакш-2» в Венгрии, будет расти. Об этом сообщает РИА Новости.

«Количество зарубежных компаний будет только увеличиваться. Мы умеем и любим складывать международные альянсы», — заявил он.

По его словам, «Росатом» намерен максимально эффективно реализовать венгерский проект «в первую очередь как проект международный», несмотря на действие санкций.

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после посещения строительной площадки в городе Пакш и переговоров с главой «Росатома» Алексеем Лихачевым заявил, что «Росатом» и МИД Венгрии подписали график строительства атомной электростанции «Пакш-2», ее планируют сдать в начале 2030-х годов.

В сентябре в «Росатоме» заявляли, что заливка первого бетона на АЭС «Пакш-2» произойдет до конца 2024 года.

Ранее в МИД Китая предложили выпить воду с АЭС «Фукусима-1» тем, кто считает ее безопасной.