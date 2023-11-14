Венгрия и Россия подписали план работ по строительству АЭС «Пакш-2»

«Росатом» и МИД Венгрии подписали график строительства атомной электростанции «Пакш-2», ее планируют сдать в начале 2030-х годов. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, передает ТАСС.

«Мы подписали график работ. В начале 2030-х сможем сдать атомную станцию», — сказал Сийярто на встрече с журналистами после посещения строительной площадки в городе Пакш и переговоров с главой «Росатома» Алексеем Лихачевым.

Он добавил, что сроки строительства будут заданы заказчиком.

В конце сентября «Росатом» заявил, что заливка первого бетона на АЭС «Пакш-2» произойдет до конца 2024 года.

В октября Сийярто заявил, что Будапешт получил от Москвы очередную партию ядерного топлива для АЭС в Пакше по маршруту через Болгарию и Румынию в обход Украины.

Ранее в МИД Китая предложили выпить воду с АЭС «Фукусима-1» тем, кто считает ее безопасной.