ФТС оценила объем внешней торговли России

Товарооборот России за январь-сентябрь 2023 года составил $530,2 млрд, из них экспорт — $316,9 млрд, импорт — $213,3 млрд. Об этом сообщает »Прайм» со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы (ФТС).

Таким образом, положительное сальдо торгового баланса за 9 месяцев составило $103,6 млрд В январе-сентябре 2022 года экспорт России достигал $448,9 млрд долларов, а импорт — $180,3 млрд. Следовательно, импорт РФ за 9 месяцев 2022 года вырос на 18,3%, а экспорт сократился на 29,4%.

Страны Азии занимали наибольшую долю в товарообороте России за отчетный период, отмечает ФТС. На экспорт в них пришлось $226,6 млрд долларов, на импорт оттуда — $139,7 млрд. По данным статистики, экспорт РФ в Азию за 9 месяцев вырос на 10,3%, импорт — на 39,5%.

Что касается Европы, то экспорт из России упал на 69,9%, до $65,3 млрд. Импорт также сократился на 8,7% — до $59,2 млрд.

До этого стало известно, что РФ стала крупнейшим экспортером нефти в Китай и Индию.

Ранее были названы четыре российских автоновинки параллельного импорта.