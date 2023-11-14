Британцы начали массово отключать холодильники

Около 2 млн британских домохозяйств вынуждены были отключить холодильники или морозильные камеры, чтобы сэкономить на растущих счетах. Об этом сообщает британское издание Guardian со ссылкой на данные благотворительной организации Фонда Джозефа Роунтри (JRF).

Почти половина из этих домохозяйств впервые отключили холодильник или морозилку с мая. Это свидетельствует о том, что кризис стоимости жизни по-прежнему сильно бьет по малообеспеченным семьям, отмечает JRF. По данным опроса JRF в октябре, четверть (2,8 млн) малообеспеченных домохозяйств Великобритании взяли кредиты на покупку продуктов питания. Каждый третий продал вещи, чтобы добыть денег, а каждый шестой пользовался общественными «теплыми комнатами». JRF заявила, что хотя правительство выделило более 12 млрд фунтов стерлингов на целевую поддержку стоимости жизни, а инфляция начала снижаться, 7,3 млн домохозяйств лишили себя еды и других предметов первой необходимости за последние шесть месяцев. Это подтверждает, что кризис далеко не закончился.

Есть предположения, что правительство может заморозить выплату пособий для лиц трудоспособного возраста с апреля. Это принесет миллиарды в казну, но лишит около 9 млн домохозяйств в среднем 460 фунтов стерлингов и еще больше усугубит бедность семей с низким доходом, пишет Guardian

«Миллионы семей, отключающих холодильники и морозильники – это новая глава в долгой истории лишений. Люди рискуют заболеть от испорченной еды и обходятся без свежих и полезных продуктов. Это чревато долгосрочным ущербом для здоровья миллионов», — сказал Питер Матейик, главный аналитик JRF.

Неназванный представитель министерства труда и пенсионного обеспечения заявил изданию: «Выплаты по стоимости жизни обеспечили значительную финансовую поддержку миллионам домохозяйств – это лишь часть рекордного пакета поддержки на 94 млрд фунтов стерлингов, который мы предоставили, чтобы помочь справиться с ростом счетов. Мы вкладываем 3,5 млрд фунтов стерлингов, чтобы помочь тысячам найти работу – лучший способ обеспечить их финансовую безопасность в долгосрочной перспективе».

Он добавил: «В конечном итоге лучший способ помочь семьям — снизить инфляцию, и мы придерживаемся нашего плана по сокращению ее вдвое в этом году, принимая долгосрочные решения, которые обеспечат финансовое будущее страны». В это же время благотворительные организации считают, что снижение уровня инфляции слабо влияет на жизнь беднейших слоев населения.

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