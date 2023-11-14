ФСБ накрыла сеть контрабанды черной икры в России

ФСБ перекрыла нелегальный канал поставок черной икры и осетровых в Волгоградскую область. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по региону.

«Пресечен нелегальный канал поступления в регион черной икры и рыбы осетровых видов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и охраняемых международными договорами Российской Федерации», — сообщили в пресс-службе управления.

В результате спецоперации были задержаны члены межэтнической преступной группировки. У браконьеров были изъяты 40 полулитровых банок черной икры белуги и осетра, а также около полтонны рыбы осетровых видов и 650 браконьерских орудий лова. Также ФСБ арестовала пять моторных лодок и 2,7 млн рублей, которые были получены с продажи нелегального улова.

Специалисты считают, что пойманные осетры были дикими.

До этого в Москве значительно вырос спрос на черную икру.

Ранее жителя Казани задержали с 730 граммами мармеладных мишек с марихуаной.