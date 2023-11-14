Бизнес пожаловался на нормы возврата валютной выручки

Новые нормы возврата валютной выручки, введенные указом президента РФ в октябре этого года, вынуждают бизнес имитировать процесс с помощью «круговорота рублей». Об этом сообщает газета «Ведомости».

Если отечественная компания проводит за рубежом сделку за рубли, то на них приходится покупать там валюту, чтобы позднее продать ее внутри России. То есть, бизнес лишается средств из-за двойной конвертации и сталкивается с дополнительными сложностями, особенно если речь идет о компаниях, подпавших под санкции.

Согласно российским законам, продавать можно 90% валюты, зачисленной на счетах в банках России, но не менее половины общей суммы, которую компания получает от исполнения внешнеторговых сделок. При этом вид валюты не важен. Практика значительно ужесточилась по сравнению с прошлым годом.

Представитель Минфина в комментарии «Ведомостям» подтвердил, что если компания получает доход в рублях, то ей необходимо купить валюту на внешнем рынке, зачислить ее на счета внутри страны, а после продать. Это возможно сделать в течение 30 суток.

Ранее бизнес выступил против полок с российскими товарами в магазинах.