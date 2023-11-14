Главы министерств финансов АТЭС обсудили замедление роста экономики КНР

Глава министерства финансов США Джанет Йеллен заявила, что руководители финансовых ведомств государств Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) обсудили замедление роста китайской экономики и связанные с этим риски. Об этом, ссылаясь на выступление Йеллен на пресс-конференции по итогам заседаний министров финансов АТЭС в Сан-Франциско, сообщает РИА Новости.

По словам министра финансов США, речь шла о замедлении экономики Китая. Йеллен отметила, что главы министерств финансов согласились с рисками снижения экономического прогноза, который может повлиять не только на США, но и на многие из экономик АТЭС.

Ранее сообщалось, что экономический рост в странах Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в 2023 году замедлится и останется ниже глобального уровня.

Причинами называют высокие процентные ставки в США, слабое восстановление Китая и торговые проблемы из-за напряженности между двумя странами.

Ранее госсекретарь США заявил, что Россия и Китай сейчас представляют «самую острую угрозу миропорядку» на планете.