МИД России обвинил США и их союзников в расхищении нефти и зерна в Сирии

В МИД России заявили, что незаконные санкции США и Евросоюза «душат экономику» Сирии, тогда как Вашингтон и его союзники продолжают участвовать в расхищении энергоресурсов и продовольствия страны. Об этом говорится в сообщении на сайте российского дипведомства.

В МИД РФ отметили, что «незаконные односторонние санкции» запрещают к ввозу в Сирию в качестве товаров двойного назначения стройматериалы и генераторы, лекарства и медицинское оборудование, а также детские смеси и зубную пасту.

«В то же время Вашингтон и его союзники, незаконно оккупирующие территории на северо-востоке и юге Сирии, участвуют в расхищении и контрабанде нефти и зерна, лишая сирийское население хлеба и энергоресурсов», — сказано в заявлении.

В дипведомстве также добавили, что должное гуманитарное содействие Сирии не оказывается именно из-за хронического дефицита финансирования, спровоцированного тем, что западные доноры, несмотря на громкие заявления, не выполняют свои обязательства по выделению средств на оказание срочной помощи.

До этого Министерство иностранных дел Сирии доложило Совету Безопасности ООН, что страна добивается от США компенсации за систематическое расхищение природных богатств государства.

Вечером 13 ноября сообщалось, что база США на нефтяном месторождении «Омар» в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу.

До этого радиостанция Sham FM сообщала, что два взрыва произошли в районе американской военной базы, расположенной рядом с городом Румейлан на северо-востоке Сирии.

Ранее в Сирии призвали арабские страны к бойкоту Израиля.