Глав компаний и госорганов стали обманывать от имени ЦБ РФ

Центральный Банк России (ЦБ РФ) обнаружил новую схему мошенничества, при которой злоумышленники выдают себя за сотрудников регулятора. Они создают фальшивые аккаунты от лица высокопоставленных чиновников Центробанка в популярных мессенджерах, пишет газета «Известия».

Аккаунты мошенников выглядят очень реалистично, содержат настоящие данные сотрудников, такие как фамилия, имя, отчество и фото. Такие мошеннические действия особенно активно распространены в регионах, где сообщения отправляются от имени руководителей региональных отделений банка, сообщили в ЦБ.

Используя поддельные аккаунты, злоумышленники отправляют сообщения руководителям крупных компаний или государственных органов, а также их заместителям. В этих сообщениях лжесотрудники просят помощи, например, в задержании аферистов в кредитной организации. Затем злоумышленники звонят потенциальной жертве и пытаются заполучить доступ к банковским данным или убедить их перевести деньги на подконтрольные мошенникам счета.

Эта многоступенчатая схема мошенничества начала активно распространяться в России летом 2023 года. Злоумышленники убеждают потенциальную жертву, что скоро поступит звонок, который нельзя проигнорировать, и затем выманивают деньги под различными предлогами.

Ранее суд признал Дональда Трампа виновным в мошенничестве.