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Глав компаний и госорганов стали обманывать от имени ЦБ РФ

«Известия»: глав госорганов стали обманывать от имени Центробанка

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Алексей Даничев/РИА «Новости»

Центральный Банк России (ЦБ РФ) обнаружил новую схему мошенничества, при которой злоумышленники выдают себя за сотрудников регулятора. Они создают фальшивые аккаунты от лица высокопоставленных чиновников Центробанка в популярных мессенджерах, пишет газета «Известия».

Аккаунты мошенников выглядят очень реалистично, содержат настоящие данные сотрудников, такие как фамилия, имя, отчество и фото. Такие мошеннические действия особенно активно распространены в регионах, где сообщения отправляются от имени руководителей региональных отделений банка, сообщили в ЦБ.

Используя поддельные аккаунты, злоумышленники отправляют сообщения руководителям крупных компаний или государственных органов, а также их заместителям. В этих сообщениях лжесотрудники просят помощи, например, в задержании аферистов в кредитной организации. Затем злоумышленники звонят потенциальной жертве и пытаются заполучить доступ к банковским данным или убедить их перевести деньги на подконтрольные мошенникам счета.

Эта многоступенчатая схема мошенничества начала активно распространяться в России летом 2023 года. Злоумышленники убеждают потенциальную жертву, что скоро поступит звонок, который нельзя проигнорировать, и затем выманивают деньги под различными предлогами.

Ранее суд признал Дональда Трампа виновным в мошенничестве.

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