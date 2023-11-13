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Россиянам назвали причины устойчивости курса рубля

Аналитик Антонов заявил об устойчивости курса рубля в ближайшем будущем

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Shutterstock

В ближайшем будущем курс российского рубля сохранит устойчивость благодаря высоким процентным ставкам и притоку валюты. Такой информацией поделился финансовый аналитик майнинговой компании BitRiver Владислав Антонов в беседе с «Известиями».

«Курс рубля <...> сохранит устойчивость благодаря высоким процентным ставкам и притоку экспортной выручки», — считает эксперт.

По его оценке, падение цены на нефть пока не давит на курс российской национальной валюты, хотя в долгосрочной перспективе, чем дешевле будет нефть, тем выше риски ослабления рубля.

«Сегодня важный уровень для рубля — 92,7 рубля за доллар», — отметил Антонов.

При этом аналитик подчеркнул, что наметившееся укрепление рубля пока что выглядит неустойчивым.

До этого глава министерства финансов России Антон Силуанов заявил о стабилизации курса рубля из-за принятых мер.

Экономист объяснил, почему рост ставки ЦБ не укрепит рубль.

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