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Названо условие дефицита газа в Европе

Аналитик Юшков назвал холодный февраль худшим для ЕС газовым сценарием

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Vasily Fedosenko/Reuters

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков назвал условие дефицита газа в Европе. Об этом он рассказал «Ленте.ру».

По словам Юшкова, ситуация с газом Европе будет зависеть от температуры воздуха зимой. В частности, холодный февраль может поспособствовать развитию худшего для ЕС газового сценария.

«Европейцы запасли очень много газа. Чуть ли не под 100 процентов заполнены подземные хранилища. Подготовка к зиме у них хорошая, учитывая то, что прошлая зима была очень-очень теплая. Поэтому большие остатки газа в подземных хранилищах с прошлого отопительного сезона позволили им довольно безболезненно подготовиться к новому сезону», — поделился аналитик.

Он добавил, что цены на газ могут снизиться при условии такой же как в прошлом году теплой зимы.

До этого глава «Газпрома» Алексей Миллер сказал, что европейские страны, которые якобы отказались от российского газа, продолжают его закупать.

Ранее Еврокомиссия объявила о планах отказаться от российского газа к концу десятилетия.

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