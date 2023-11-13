«Аэрофлот» нарастил долю российских продуктов на своих рейсах в 2023 году

«Аэрофлот» в 2023 году нарастил долю российских продуктов и напитков на борту до более чем 90%, сообщается на сайте авиакомпании. В 2021 году этот показатель составлял 60%.

«Компания постоянно расширяет ассортимент отечественной продукции в целях импортозамещения и поддержки местных производителей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что большинство позиций в бортовом меню полностью российские. Как уточнили в «Аэрофлоте», это молочная продукция, птица, хлебобулочные изделия, соки, соусы и специи. При этом доля отечественного мяса, рыбы и морепродуктов в рационах авиакомпании более 90%, сыров — от 85 до 100% в зависимости от сорта.

Кроме того, большая часть напитков, представленных в винной карте Аэрофлота, также производится в России. Например, доля отечественных вин увеличилась за последний год до 70%. На данный момент на борту рейсов «Аэрофлота» в классе «Бизнес» представлены три вида российских вин, произведенных в Краснодарском крае: игристое, красное вино, белое вино, в классах «Эконом» и «Комфорт» — красное и белое вино.

В «Аэрофлоте» подчеркнули, что авиакомпания в дальнейшем продолжит работу по импортозамещению продуктов и напитков на борту.